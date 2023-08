Catania Fc, Livieri in prestito con diritto di riscatto e contro-opzione

Il Catania Football Club ha acquisito a titolo temporaneo dal Pisa Sporting Club, con opzione per il riscatto e contro-opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Livieri, nato a Milano il 21 gennaio 1997.

In Serie B, con la squadra toscana, l’estremo difensore lombardo ha collezionato 15 presenze mantenendo inviolata la propria porta in otto occasioni. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Livieri ha vinto in rossonero il Torneo di Viareggio nel 2015. Dal 2016 al 2021, in terza serie, ha indossato le maglie della Feralpisalò, conquistando con i compagni l’accesso ai playoff per tre stagioni consecutive, del Lecco e della Pro Sesto.