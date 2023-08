Catania Fc, comincia la settimana più calda: venerdì sfida al Crotone

Comincia la settimana dell'esordio del Catania nel prossimo campionato di Serie C. Venerdì sera, al "Massimino", arriva il Crotone e i rossazzurri stanno preparando la partita in quel di Ragalna, in attesa che i lavori del vecchio "Cibali" siano ultimati. Nella giornata di ieri ha preso la parola l'esterno difensivo etneo Antonio Mazzotta, che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al "Totuccio Carone", attuale punto di lavoro per il gruppo allenato da Luca Tabbiani.

"Siamo a buon punto. Stiamo capendo i meccanismi di gioco - ha spiegato Mazzotta -. Penso che arriveremo pronti per fare una grande gara conto un avversario tosto. Il Crotone viene da un campionato molto buono che non è stato concluso al primo posto in quanto ha trovato un Catanzaro che ha disputato una grandissima stagione. Il club ha confermato lo stesso allenatore e molti giocatori dell’anno prima. Noi però daremo il massimo per portare a casa i tre punti. Sono un ex dell’incontro e la cosa la vivo serenamente. Ho trascorso 5 anni e mezzo bellissimi a Crotone. Tuttavia ora faccio parte del Catania e devo dare tutto per questa maglia. Lo scopo è quello di portare a casa i 3 punti".

Stato di forma personale e della squadra. "Mi sento abbastanza bene - ha ammesso l'esterno difensivo -, noi diamo tutto quotidianamente ma sarà il mister a scegliere chi far giocare. Ovvio che qualsiasi compagno spera di essere in campo venerdì. Oggi ho accusato un leggero affaticamento ma già da domani torno a disposizione del mister. Da un mese e mezzo lavoriamo. La palla viaggia più velocemente e i meccanismi migliorano. È vero che gli allenamenti sono duri e le temperature alte però non cerchiamo alibi. Venerdì sapremo quel che dobbiamo fare in campo. Rispetto alla prima volta che indossai la maglia del Catania ho qualche anno in più ma diciamo che fisicamente sto sempre bene e magari porto maggiore esperienza".

La nuova esperienza in rossazzurro. "Qui c’è tantissima voglia di ripartire al meglio. Lasciai la Serie A per scendere a Catania perchè si tratta di una piazza molto importante. Sarei voluto rimanere più tempo possibile. Ci sono tanti giocatori importanti per la categoria. La società sta allestendo una grandissima squadra. Dobbiamo sentirci tutti responsabili e pronti a dare il 100% in quanto sarà un campionato difficile - chiosa Mazzotta -. Dobbiamo farlo tutti altrimenti è dura".