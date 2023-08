Catania Fc, oggi la ripresa degli allenamenti a Ragalna

Il Catania Fc torna oggi a lavoro per preparare l'esordio in campionato previsto per il prossimo 3 settembre, in casa, contro il Crotone. I rossazzurri, dopo il ritiro di Zafferana Etnea, si ritrovano al "Totuccio Carone" di Ragalna, campo che la società, e alcuni componenti di squadra e staff, conoscono bene per averci lavorato lo scorso anno. La compagine etnea riprende dopo Ferragosto con la consapevolezza di dover accelerare i tempi, sia per trovare la quadra dal punto di vista fisico, tecnico e tattico ma anche sul fronte mercato - e qui entra in gioco la dirigenza - bisogna fare gli straordinari per chiudere sulle pedine mancanti per il completamento della rosa. Comincia una fase cruciale del pre-campionato che porterà il Catania ai nastri di partenza di un girone C agguerrito e - per il momento - apparentemente livellato, anche per le zone nobili della classifica.