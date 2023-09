Catania Fc, Palermo ha chiesto di andare via: lascerà i rossazzurri

La storia d'amore tra il Catania Fc e Marco Palermo è giunta ai titoli di coda. Il calciatore, legatissimo alla piazza etnea, ha comunicato alla società la decisione di lasciare la squadra come annunciato ai microfoni di Telecolor anche dal direttore sportivo Antonello Laneri.

Il centrocampista sperava di poter avere maggiore spazio anche tra i professionisti per confermare quanto di buono fatto in Serie D lo scorso anno sotto la guida di mister Giovanni Ferraro. Le gerarchie però quest'anno sembrano diverse, anche per i movimenti di mercato condotti alle falde dell'Etna, con diversi calciatori messi a disposizione di Luca Tabbiani nel ruolo in questione.

Da qui sarebbero sorti i malumori che hanno portato a questa decisione, accolta dalla società. Si lavora dunque alla risoluzione del contratto. Da capire, adesso, se ci saranno le condizioni per il subentro di un'alternativa che possa completare il reparto rossazzurro, mentre Palermo si accaserà quasi certamente in una squadra di Serie D con ambizioni importanti.