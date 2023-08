Catania Fc, lunedì la presentazione della campagna abbonamenti

Uno dei momenti più attesi del precampionato rossazzurro è (quasi) arrivato. Lunedì 21 agosto alle 11:30, infatti, presso la sala conferenze del President Park Hotel è prevista la conferenza stampa del Catania Fc in cui saranno svelati i dettagli della campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 che vede il ritorno degli etnei in Serie C, tra i professionisti. Con i lavori al "Massimino" di quest'estate e il grande lavoro dirigenziale, sia dal punto di vista sportivo che prettamente societario, i tempi di quest'appuntamento sono slittati di un po'. Adesso il Catania è pronto a presentare alla città la campagna abbonamenti. Si prevede ancora una forte partecipazione dei supporters rossazzurri, dopo la cavalcata dello scorso anno. Intanto le prossime due settimane saranno di fuoco anche sul fronte mercato, visto che sono i giorni cruciali per chiudere le trattative con gli atleti che andranno a completare l'organico dell'allenatore Luca Tabbiani in vista dell'avvio ufficiale della stagione, con le prime partite del Girone C che saranno un test importante per la squadra dell'elefante.