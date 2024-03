Catania-Giugliano, possibili restrizioni: la nota dell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive

Ulteriori provvedimenti restrittivi nei confronti dei tifosi del Catania potrebbero arrivare - dopo la decisione di chiudere il Massimino per la finale di ritorno di Coppa Italia, contro il Padova - pure per il match casalingo contro il Giugliano. L’Osservatorio Nazionale delle Manifestazione Sportive ha diramato una nota sulla prossima partita interna degli etnei nel girone C di Serie C. La sfida è fissata per giovedì 28 marzo alle 20 e 45. C'è attesa per comprendere quali saranno le determinazioni ufficiali nel merito.

Domani è in programma a Torre del Greco la delicata gara di campionato con la Turris, alle 14, un match che ha il sapore dello scontro diretto per la salvezza: vincere significherebbe per i rossazzurri essere virtualmente certi della permanenza nella categoria, senza passare dai playout.

“L’incontro di calcio Catania-Giugliano (Serie C, in programma il 28 marzo 2024) è rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle manifestazioni sportive per l’individuazione di adeguate misure. Contestualmente, si invita la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C ad interessare le società organizzatrice per non far avviare la vendita dei tagliandi".