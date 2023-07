Catania Fc: si alzano i ritmi, Tabbiani soddisfatto

Buona intensità, sin dai primissimi giorni di ritiro. Il pre season del Catania Fc è cominciato nel migliore dei modi, come auspicato dal nuovo allenatore dei rossazzurri, Luca Tabbiani. I calciatori si sono messi subito a disposizione del tecnico, iniziando ad assimilare i primi dettami tattici. L'organico sarà completato nelle prossime settimane con l'aggiunta di altri tasselli, alcuni fondamentali, per migliorare il potenziale della squadra. Indicazioni positive sono arrivate nello spirito di sacrificio offerto da ciascuno dei calciatori, ognuno dei quali spera di avere spazio in una stagione importantissima per tutta la città: si tratta infatti del ritorno tra i professionisti dopo l'incubo del fallimento, e l'obiettivo è quello di essere subito competitivi alla ricerca di un salto di categoria che significherebbe molto per tutto l'ambiente.

"È tutto molto positivo in questi primi giorni di ritiro - ha detto a margine della seduta di allenamento di ieri, aperta alla stampa, Luca Tabbiani, intervistato dai giornalisti presenti -. I ragazzi stanno andando forte. Si divertono e lavorano con grande intensità. Mi rendo conto che abbiamo una squadra con grandissime individualità. Ci sono giocatori forti in tutti i reparti. Ora dobbiamo fare in modo di lavorare sul collettivo. Il collettivo fa diventare più forte pure il singolo. Credo che ci potremmo divertire. Vedo lo spirito giusto nei lavori fisici ma anche in quelli tattici e aerobici. Sono molto felice di come stiamo lavorando. C’è grande attenzione da parte di ogni singolo non è una frase fatta ma la verità. Vedo che i ragazzi mettono tanta partecipazione e, soprattutto, si divertono tra di loro avendo costruito già un bel rapporto nel giro di poco tempo. Si percepisce chiaramente dagli allenamenti. Pare che piaccia la mia proposta di gioco agli attori principali che sono i giocatori. I ragazzi prendono in maniera positiva le richieste. Il gruppo è completamente disponibile e chi ne fa parte possiede le caratteristiche giuste secondo le mie esigenze".

Sul mercato il tecnico conferma quanto ribadito in conferenza stampa qualche giorno fa. "Sicuramente arriveranno altri ragazzi perché numericamente non siamo ancora al completo - ha spiegato -. Parlo tutti i giorni con il direttore e sa benissimo cosa manca e le caratteristiche che cerchiamo. I nuovi arrivati, infatti, rispecchiano tutto quello che vorrei da un giocatore. Dunque ho la certezza che il direttore prenderà le persone giuste. Chiaramente prima arrivano gli altri più sono contento ma meglio non avere fretta piuttosto che reperire sul mercato elementi non funzionali al progetto. Quaini? Quando mancano determinati ruoli si parla di più giocatori. È uno di quelli ma il direttore me ne ha proposti altri di livello elevato e con caratteristiche utili al nostro credo calcistico. La fase del mercato non piace molto. Mi piacere lavorare in campo e stare con i ragazzi, mi affeziono a loro".

Come giocherà il Catania quest'anno? "Giocheremo anche in base a come ci affronteranno le avversarie - prosegue Tabbiani -. Con squadre molto chiuse servirà pazienza e bisognerà muovere più velocemente la palla magari pure in orizzontale. Se troviamo una squadra che ci viene a prendere alti dovremo andare più veloci in avanti. Dobbiamo sapere giocare in un modo o nell’altro riconoscendo il tipo di gara da affrontare ed essendo in grado di leggere le situazioni decidere se aspettare o palleggiare velocemente per cercare le imbucate oppure se andare velocemente in avanti. Se gli attaccanti vengono a prenderci alti cercheremo di sfruttare uno spazio più grande dietro giocando più veloci in avanti. Dobbiamo abituarci a giocare in diversi modi. Magari Chiricò convergerà un po’ di più. Chiarella lavorerà in modo più aperto e le mezzali in un certo modo. Non dobbiamo diventare prevedibili sapendo cambiare pure dentro la gara determinate cose. Cercando di sfruttare soprattutto negli ultimi 20 metri le qualità individuali mentre fino a 20 metri dalla porta dovremo lavorare tutti per il collettivo".

Amichevoli pre campionato. "Ho trovato difficile disputare amichevoli - ha proseguito l'allenatore del Catania Fc -, perché in zona non ci sono tantissime squadre. La prima l’abbiamo già fissata: ne faremo anche una il 5 e un’altra il 13. Non so se troveremo squadre della nostra categoria. Dovremo affrontarle nel modo giusto, dando intensità per quello che potremmo fare".

I giovani. "Castellini e Chiarella hanno grandissimi margini di miglioramento - afferma la guida tecnica etnea -, sono giovani ma se li vedi in campo... Nello spogliatoio dimostrano di avere una personalità importante. Fare un anno a Catania li ha aiutati molto a crescere davanti a molte pressioni, sono già ad un buon livello. Con Castellini possiamo lavorare su più ruoli: è un centrale ma ha gamba quindi può fare anche il terzino. Devono avere la pazienza di continuare a crescere. Hanno la fortuna di avere vicino giocatori di grande esperienza e qualità che gli possono dare insegnamenti preziosi".

"Ladinetti e Rizzo interpretano benissimo il ruolo di regista - prosegue -. Il play è un calciatore importante. Magari a volte le avversarie bloccheranno il play e allora i centrali dovranno costruire. Loro hanno qualità ma soprattutto caratteristiche differenti in fase di non possesso. Possibilmente uno dei due predilige il gioco corto, l’altro più le aperture. Avere anche giocatori con caratteristiche diverse nello stesso ruolo mi dà la possibilità di variare sia durante che all’inizio della gara".

Vivere la piazza, affamata di calcio. "Vedo tanti giornalisti presenti e la passione dei tifosi: tutto questo mi da grande responsabilità però è pure un piacere - ammette Tabbiani -. Ci rendiamo conto che se guardiamo ad ampio raggio qualora facessimo qualcosa d’importante ce la ricorderemmo per tanti anni. Non sempre capita di lavorare con così tanto entusiasmo. L'altra sera i tifosi sono venuti a trovarci in albergo. Sono venuti i brividi a tanti ragazzi e io ne sono rimasto colpito, non vivevo da un po’ determinate sensazioni. Sono orgoglioso di essere qui. Vado a letto con maggiore responsabilità perché abbiamo tante persone che tengono a questa squadra. Io cerco sempre di ragionare in maniera positiva e immagino cosa potremmo creare nel caso in cui le cose andassero bene. Tutto dipende da noi. Quando vinci porti entusiasmo e se perdi devi ritrovarlo. Noi dovremo trascinare quello che ci può dare la città e questo tifo".