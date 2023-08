Catania Fc, Tabbiani guarda al Crotone: "Tifosi fondamentali per spingere la squadra"

Il Catania è pronto a debuttare in un “Massimino” che si prevede stracolmo di tifosi contro il Crotone in occasione della sfida valida per la prima giornata di Serie C, programmata alle 19:45. Oggi è andata in scena la conferenza prepartita dell'allenatore etneo, Luca Tabbiani, nella salastampa dello stadio rossazzurro.

"Vogliamo ringraziare i tifosi per la fiducia riposta, sarà bello giocare davanti a una cornice di pubblico del genere - ha dichiarato la guida tecnica del Catania -. La prima gara sarà un pò particolare. La gente dovrà essere fondamentale per spingere i nostri ragazzi. La sensazione è quella di avere un gruppo che si sta formando in maniera positiva. In questa fase siamo avvolti da un entusiasmo incredibile. Con il ritiro a Zafferana è stato difficile trovare avversari di livello".

La partita con il Crotone. "È una squadra ben rodata che scenderà in campo con 8-9 calciatori dell’annata scorsa. I match ufficiali come quelli di domani aiuteranno il Catania ad approcciarsi con una realtà ben diversa dalla Serie D. Il risultato positivo sarà fondamentale per allontanare momenti di depressione che potrebbero minare l’equilibrio del team creatosi nel giro di poco tempo ma voglioso di lasciare il segno. Personalmente sono veramente felice di come abbiamo preparato la partita d’esordio".

Lo stato di forma della squadra. "Chiricò? Può essere un fattore importante, senza tralasciare la costruzione del gioco per rendere imprevedibile e difficile la lettura degli avversari. Rapisarda recupera al 100% e domani si candida per essere titolare. Da domani tutte le squadre, noi compresi, inizieranno un percorso di crescita valido e sulla stessa lunghezza d’onda della categoria di competenza. De Luca? Di Giuseppe sono molto felice. Sono convinto che possa darci grosse soddisfazioni. Sarà compito mio quello di renderlo partecipe del progetto rossazzurro".

Tattiche ed emozioni. "Difesa alta tattica attuata subito? Dipende dall’inerzia della sfida. Se ci sarà un momento di aggressione nostra potremo rimanere alti. Nel caso contrario è innegabile la disposizione della retroguardia 10 metri indietro per gestire e abbassare la tensione avversaria. La cosa che fa veramente piacere è vedere la disponibilità dei ragazzi. Al fine di raggiungere l’obiettivo e avere il pieno consenso dei tifosi serve accettare qualche caduta per poi rialzarci più forti di prima. Emozioni per domani? Sono molto emozionato. Ogni gara è fatta di emozioni: la tensione nel pre-partita è un aspetto incancellabile per chi svolge questo mestiere. Sicuramente 20mila spettatori sono un fattore importante".