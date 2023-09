Catania Fc, si pensa al sostituto di Palermo: due le alternative

Il Catania cerca un altro calciatore per completare l'organico. L'addio di Marco Palermo, centrocampista che ha lasciato la squadra rossazzurra nelle scorse ore, ha costretto la dirigenza del Catania a vagliare diversi elementi per sostituirlo e la scelta ricadrà su un profilo duttile, che possa ricoprire può ruoli. Il papabile numero uno per questo ruolo pare sia Daniele Liotti, ex Reggina che in passato ha giocato nella Primavera della squadra dell'elefante: può ricoprire pure il ruolo di terzino sinistro oltre ad essere un centrocampista poliedrico ed esperto. Il club valuta pure Niccolò Zanellato, mezzala e regista svincolatosi dalla SPAL.

A confermare i rumors di mercato il vice presidente e amministratore delegato catanese Vincenzo Grella che a Chancebet.News ha parlato anche della sostituzione del centrocampista.

"Con grande dispiacere è terminata la storia d’amore con Marco Palermo. Non si sentiva parte del progetto. Lui ha giocato una ventina di minuti da subentrato con il Crotone con un atteggiamento positivo. Dopo ha esternato al direttore sportivo la volontà di cambiare squadra. Io non voglio mai tenere una persona ostaggio di un contratto. Sono una persona seria e rispetto i contratti firmati. In estate potevamo non rispettare alcuni accordi e invece ho rispettato tutte le intese pagando ogni centesimo promesso a tutti coloro che hanno lavorato con noi. Dunque ci siamo salutati, l’ho abbracciato augurandogli buona fortuna. Guardo già oltre.

Dobbiamo valutare bene come sostituire Marco Palermo. Daniele Liotti e Niccolò Zanellato? Sono calciatori con caratteristiche diverse, entrambi bravi. Hanno pure dei costi diversi e dobbiamo stare sempre in linea con il nostro budget. Liotti può ricoprire più ruoli, ha una buona fisicità. È tecnicamente di livello superiore e ha la testa saldamente sulle spalle. È un ottimo giocatore. Zanellato ha tanto margine di crescita e possiede un’ottima struttura. È molto bravo nel palleggio con grande visione di gioco, talento e prospettiva. Voglio riflettere bene insieme a Laneri".