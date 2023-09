Catania Fc, squadra a lavoro per il Picerno

Catania a lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato, in casa contro il Picerno. Dopo la sosta forzata per la gara con il Brindisi rinviata a data da destinarsi, la squadra ha continuato a sudare per migliorare in condizione fisica e affiatamento. Nella seduta di ieri diverse assenze. Di Carmine in permesso, out Rapisarda e Popovic infortunati, assente pure Dubickas. Non si sono allenati con la squadra per l'intera seduta Quaini e Palermo. Bethers non è ancora rientrato per gli impegni con la nazionale. Bene Deli e Silvestri, già entrati nei meccanismi della squadra. Presente l'esterno difensivo Bouah che sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Al "Totuccio Carone", dopo l'allenamento, ha parlato ai microfoni dei giornalisti l’esterno offensivo del Catania, Davide Marsura.

"Stiamo lavorando bene - ha detto -. La settimana scorsa ne abbiamo approfittato per lavorare ancora meglio dal punto di vista tattico ma anche da quello fisico. Siamo pronti, oggi è stato il primo allenamento della settimana. Nei prosismi giorni prepareremo la gara con il Picerno per affrontarla al meglio delle nostre possibilità. Risultati strani all'inizio del campionato? Le prime giornate non contano. Ci sono squadre che hanno fatto due vittorie e, magari, poi faticano a vincere. Altre sono in difficoltà ma il campionato è lunghissimo. Ognuno deve guardare in casa propria. È inutile guardare le altre squadre. A febbraio/marzo si cominceranno a tirare le somme. Noi vogliamo sempre vincere soprattutto quando giochiamo in casa. Con il Crotone abbiamo disputato una grandissima sfida ma giocando e lavorando così sarà difficile non vincere".

"Mi sto trovando molto bene - ha ammesso Marsura -. Mi sono ambientato e pure con la squadra mi sono integrato bene. Mi piace Catania, la città mi ha fatto una bellissima impressione. Non gioco da maggio e non ho svolto pienamente il ritiro pienamente però mi sento bene. Tra un paio di settimane credo di essere al 100%. Vedo molte cose in comune con la mia esperienza a Venezia. Anche in quel caso la squadra era molto forte con giocatori di categoria superiore. Ci toglieremo grandi soddisfazioni se riusciamo a costruire un bel gruppo e a essere affiatati tra noi, lavorando bene e ascoltando il mister. Il mio sogno con questa maglia è quello di vincere il campionato. Quello di mister Tabbiani non è un calcio semplice da applicare. Sarebbe molto più semplice lanciare il pallone in avanti alla ricerca delle seconde palle. Credo sia un gioco bello e stimolante. Dal punto di vista personale mi diverto molto. Io sono rimasto sorpreso contro il Crotone: dopo poche settimane la squadra è già riuscita ad applicare certe idee sviluppando un certo tipo di gioco. Co il tempo faremo ancora meglio. Il mio impatto con lo stadio Massimino? È stato fantastico, sono rimasto davvero impressionato. Faccio i complimenti ai tifosi. L'affetto della tifoseria ci spinge a dare ancora di più in quanto è raro trovare un ambiente così".