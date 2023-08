Catania Fc, squadra presentata al Comune: "Dovete arrivare in Serie B"

Palazzo degli Elefanti si colora un po' di più di rosso e azzurro. Questa mattina al Comune, infatti, è stato presentato alla stampa e alla città il nuovo Catania Fc, pronto ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C, che inizierà per gli etnei venerdì sera con il match casalingo contro il Crotone.

Sarà la prima occasione per ammirare lo stadio "Massimino" dopo i lavori di restauro che sono stati apportati durante l'estate. Proprio sullo stadio e sull'impegno di rilancio assunto dal patron Ross Pelligra si sono focalizzati i discorsi del primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, e dell'assessore allo sport, Sergio Parisi. Entrambi, salutando la squadra, hanno annunciato il proprio supporto alla società, auspicando un immediato nuovo salto di categoria. In particolare sono stati rivolti ringraziamenti speciali ai lavoratori e ai funzionari che si sono adoperati per la celere realizzazione dei lavori al campo, per arrivare pronti all'appuntamento con l'esordio stagionale tra le mura amiche. Rivolgendosi ai ragazzi componenti della squadra, Trantino ha esortato il gruppo a lavorare sodo per raggiungere l'obiettivo Serie B. "Non voglio mettervi pressione - ha detto il sindaco -, ma dovete arrivare in Serie B".

Vincenzo Grella, vice presidente del Catania Fc (insieme al dg Luca Carra e al ds Antonello Laneri), ha portato i saluti di Pelligra e sottolineato gli sforzi profusi fatti per rendere il club competitivo in Serie C sin dalle prime battute, dopo la promozione dai dilettanti dello scorso anno.

"Molti calciatori avevano possibilità di andare in club di categoria superiore - ha detto Grella nel suo breve discorso -, ci riempie d'orgoglio il fatto che abbiano scelto noi. Venerdì vedranno che spettacolo è giocare al Massimino, ne approfitto per ringraziare chi ha lavorato per renderlo pronto per la prima gara di campionato".

Un cammino al momento certamente virtuoso e sinergie col territorio che hanno dato una sterzata anche a parte dell'economia catanese. I tifosi restano in attesa che il campo sancisca le prime verità che riguardano questa stagione, incrociando le dita nella speranza che risulti anche questa un'annata vincente.

Gli elementi che compongono la squadra rossazzurra al momento (assente Giuseppe Giovinco).

Klavs Bethers, Milos Bocic, Alessio Castellini, Marco Chiarella, Cosimo Chiricò, Marcos Curado, Giuseppe De Luca, Samuel Di Carmine, Edgaras Dubickas, Riccardo Ladinetti, Alessandro Livieri, Filippo Lorenzini, Mattia Maffei, Davide Marsura, Antonio Mazzotta, Marco Palermo, Gabriel Popovic, Alessandro Quaini, Francesco Rapisarda, Michele Rocca, Giuseppe Rizzo, Manuel Sarao, Michele Somma, Roberto Zammarini

Lo staff tecnico del Catania Fc

Luca Tabbiani, Michele Coppola, Stefano Agresti, Emanuele Catania, Matteo Tomei, Ivan Alfonso, Paolo Bertoncini, Domenico Castello, Armando Pantanelli