Stadio "Massimino", bando deserto: le valutazioni per una gestione oculata

Il bando comunale per la concessione della gestione dello stadio Massimino di Catania per 10 anni (che prevedeva anche la possibilità di proroga per altri 10 anni) è andato deserto. Il Catania FC non ha quindi partecipato e la gestione della struttura resta per il momento quindi del Comune etneo.

La società rossazzurra ha diffuso una nota sul tema. "L’affidamento in concessione della gestione, della conduzione e dell’uso dello stadio Angelo Massimino è un’opportunità significativa e in linea con i programmi di crescita strutturale della società. Con riferimento al bando di gara relativo all’impianto sportivo, Catania Football Club rende noto che la scelta di non partecipare è maturata in considerazione di specifiche riserve relative ad aspetti tecnici".

L'argomento è particolarmente interessante: è ormai riconosciuta, infatti, l'importanza che nel calcio viene destinata dai proprietari dei vari club alle strutture sportive. Naturalmente, però, le condizioni devono essere vantaggiose a chi investe e in un momento di totale ricostruzione, avviata già lo scorso anno dal gruppo Pelligra, ogni tipo di valutazione deve essere ponderata con attente valutazioni di merito. In tal senso la nota pervenuta dalla società rossazzurra è un chiaro segno di attenzione agli umori della piazza e di sensibilità nei confronti delle autorità amministrative della città.

Per praticità i punti chiave di un bando di questo tipo sono: la durata della concessione, le condizioni economiche che la determinano, il ventaglio di opportunità anche extra sportive legate alla struttura. Da valutare anche la logistica e in relazione a questo il gruppo Pelligra ha sempre apprezzato il "Massimino" sia dal punto di vista logistico, sia in prospettiva per le opportunità che potrebbe rappresentare con i giusti investimenti alle spalle. Probabilmente è solo una questione di tempo la quadra si troverà in futuro.

Per adesso la struttura resta in mano al Comune e si dovranno valutare le condizioni per l'utilizzo del campo da parte della società.