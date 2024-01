Catania, Sturaro e il primo abbraccio con i tifosi: "Sensazioni particolari, ho accettato per questo"

Il nuovo centrocampista del Catania, Stefano Sturaro, ha incontrato i tifosi rossazzurri oggi allo Store ufficiale di via Vittorio Emanuele II e parlato a tutti loro, ma anche con la stampa presente sul posto, con non poca emozione. “Bell’accoglienza - ha detto il nuovo acquisto del club etneo -. Ho percepito subito il calore della gente. Sono solamente cose positive queste. Noi dobbiamo fare il massimo per il Catania. È stata una scelta non così scontata. Vuol dire che dentro di me c’era qualche sensazione molto particolare. Non so cosa aspettarmi. Sarà sicuramente un percorso molto, molto intenso. Mi ha convinto l’ambizione della società, del presidente, delle persone che lavorano qui. Penso che se non ci fosse stata questa mia sensazione alla base questa scelta non sarebbe mai arrivata. Sono contento, spero di ripagare al meglio la fiducia. Io ho sempre dato il massimo in qualsiasi ruolo. Non sono mai stato un campione e mai lo sarò, penso di essere un uomo valido e generoso. Cercherò di mettere la mia esperienza al servizio della piazza. Saluto i tifosi con grande affetto e spero di restituire tutto raggiungendo un grande traguardo. Io prometto di metterci il massimo impegno. Sicuramente per questioni burocratiche e fisiche sabato non potrò esserci. Sono in una situazione diciamo buona. Arrivo da un mese molto difficile, non allenandomi con i compagni mi manca pure il ritmo dell’allenamento però la società lo sa. Abbiamo comunque in mente di portare avanti un percorso molto sereno e lineare perchè questa squadra ha bisogno di tutti per effettuare un cambio di marcia in questa stagione. Che sia disponibile tra una o due settimane non fa differenza. Da ieri sono a tutti gli effetti un calciatore del Catania e il mio lavoro è già iniziato".