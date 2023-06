Catania Fc, Tabbiani è arrivato in città: via alle riunioni tecniche

Luca Tabbiani è atterrato ieri sera all'aeroporto di Catania, accolto da dirigenti e tifosi rossazzurri ansiosi di conoscere la nuova guida tecnica della squadra dell'elefante. Questo momento, molto atteso, segna infatti il vero inizio della stagione 2023/2024, l'annata che segna il ritorno degli etnei tra i professionisti, primo vero banco di prova per la nuova proprietà rappresentata da Ross Pelligra.

Il primo atto del nuovo corso è stata una cena di benvenuto, l'occasione per chiacchierare un po' e continuare a discutere del Catania che verrà. Un'impronta chiara sul gioco della squadra nelle idee dei dirigenti e del nuovo allenatore. Luca Tabbiani vuole infatti proporre un calcio di qualità alle falde dell'Etna, potendosi dotare di calciatori importanti per esprimere al meglio questo desiderio di rivalsa di un'intera città. L'obiettivo sarà quello di fare bene, principalmente di portare a casa i risultati che sono la migliore cartina di tornasole sul lavoro svolto. Ancora presto per parlare in questi termini, però.

Presto la presentazione alla stampa e a tutta Catania di Luca Tabbiani. L'ex Fiorenzuola ha convinto Vincenzo Grella e Antonello Laneri che hanno investito su di lui, proponendo - stando alle informazioni raccolte e che dovranno essere confermate - un contratto di due anni. Il credo calcistico, parlando di moduli, conferma come schieramento tattico il 4-3-3 e le sue principali varianti, nel segno della continuità rispetto allo scorso anno.

Il mercato dei calciatori è in fermento, incontri con procuratori e atleti confermano questo aspetto. In attesa di ufficialità, la rosa dei nomi candidati a vestire il rossazzurro è ampia, come ampio e competitivo sarà l'organico messo a disposizione di Tabbiani.