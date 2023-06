Catania Fc, Tabbiani: "La passione della gente si percepisce, emozioni positive"

Luca Tabbiani, nuovo allenatore del Catania FC, giunge alle pendici dell'Etna e viene subito accolto da un caloroso abbraccio da parte dei tifosi. Il tecnico rossazzurro ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni del club etneo.

"Prime sensazioni bellissime, ho visto tanta gente all'aeroporto e ho ricevuto tante richieste di foto. Si percepisce appena si arriva la passione che hanno i tifosi per il Catania. Un grande orgoglio essere qua. Ho avuto più colloqui con il direttore Laneri perché in questo periodo abbiamo parlato di idee e abbiamo discusso sui ragazzi che facevano parte già l'anno scorso della rosa. Incontrerò il vicepresidente Grella dopo averlo già fatto tante volte prima di trovare l'accordo.

Sul mio modo di fare calcio: mi piace una squadra che va a cercare di prendere palla il prima possibile, che riesca a dominare la partita, cercando di trovare soluzioni per essere offensivi ma soprattutto propositivi per andare a correre in avanti sia con che senza la palla. Questo è quello che cercheremo di fare con i ragazzi e non vedo l'ora di iniziare per poter applicare queste idee.

Penso che l'alchimia tra noi sarà la cosa che potrà fare la differenza. Quando ero a Cremona il Catania ha vinto il campionato di Serie B e mi ricordo una partita che perdemmo in casa. C'era tutta la curva ospiti piena di tifosi rossazzurri. Quell'anno come dicevo il Catania vinse il campionato e ho un ricordo di una squadra all'epoca forte ma soprattutto di una tifoseria che seguiva in massa: i ricordi che ho di Catania in tal senso sono molto positivi. Sono arrivato in una grande piazza. Tutti quelli a cui ho detto che andavo a Catania mi hanno risposto che è una città bellissima, stupenda e quindi sono curioso di vederla. Forza Catania".