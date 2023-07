Catania Fc, ufficiale: otto calciatori confermati per la Serie C

Primi movimenti di mercato ufficiali da parte del Catania Fc. In un comunicato la società "rende noto di aver esercitato il diritto di stipulare un contratto professionistico con otto calciatori già in rossazzurro nella scorsa stagione: Alessio Castellini, Giuseppe De Luca, Giuseppe Giovinco, Filippo Lorenzini, Francesco Rapisarda, Giuseppe Rizzo, Manuel Sarao e Michele Somma".

Caso particolare quello di Giovinco, il calciatore infatti nonostante il rinnovo potrebbe essere ceduto nel corso della finestra estiva del calciomercato, la sua permanenza alle falde dell'Etna non è data quindi per scontata. Per il resto tutti i ragazzi confermati dovrebbero essere parte integrante del progetto tecnico per la prossima stagione così come altri, non ancora annunciati ma in procinto di firmare un nuovo contratto in rossazzurro.

Si attende in particolare di conoscere il futuro di Marco Chiarella (ferma la sua volontà di restare in Sicilia dopo il prestito dello scorso anno e trattativa aperta col Pescara), Francesco Lodi, combattuto tra campo e scrivania, Marco Palermo, Andrea Russotto e Mattia Vitale (dialoghi serrati in corso con la Sampdoria che detiene il cartellino del centrocampista).