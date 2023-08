Catania Fc, valutazioni in corso: continua l'avvicinamento al campionato

Giornate importanti per il Catania che si avvicina sempre di più all'esordio in campionato, fissato per il prossimo 3 settembre. La squadra lavora alle dipendenze di mister Luca Tabbiani, mentre la dirigenza lavora sul mercato per completare la rosa, che necessita ancora di alcune importanti pedine: dalla prima punta ad un altro centrocampista, da valutare la situazione in difesa. Probabilmente il reparto offensivo sarà sfoltito, da valutare la posizione di Giovinco prima della chiusura della finestra estiva del calciomercato.

Rossazzurri in campo nel pomeriggio di ieri, allo stadio “Totuccio Carone” di Ragalna, per il terzo allenamento congiunto del pre-campionato: la partitella con il Paternò, formazione che parteciperà al campionato di Eccellenza, si è conclusa a reti bianche.

Tra i subentrati anche l’aggregato Di Grazia e l’under 19 Privitera.

Il Catania in campo ieri: Livieri (25’st Bethers); Rapisarda (27’st Privitera), Curado, Lorenzini (1’st Castellini), Mazzotta (15’st Maffei); Zammarini (1’st Palermo), Ladinetti (1’st Rizzo), Rocca (27’st Di Grazia); Chiricó (1’st De Luca), Sarao (1’st Popovic), Bocic (1’st Marsura, 27’st Chiarella).