Catania SSD, ufficiale: Giovanni Ferraro sarà l'allenatore

Il Catania ha scelto e comunicato ufficialmente il nome del suo allenatore per la prossima stagione. La guida tecnica dei rossazzurri sarà Giovanni Ferraro, classe 1969 nato a Vico Equense (Napoli), già da giorni in trattativa con il club etneo, reduce dall'arrivo in Sicilia e dalla firma che ha definitivamente chiuso la pratica. Si tratta di un tecnico preparato ed esperto che nella stagione appena conclusa ha raggiunto il salto di categoria (dalla Serie D alla Serie C) con il Giugliano nel Girone G. Alle falde dell'Etna sarà chiamato a raggiungere lo stesso risultato. Ferraro, con il suo staff al seguito, sarà presentato alla stampa domani alle 12:00. Il modulo prediletto dal mister Giovanni Ferraro, che da calciatore è stato difensore centrale, è il 4-3-1-2. Tuttavia ha giocato pure con il 4-3-3, il 4-4-2 e la linea difensiva a 3. Insomma un profilo molto duttile, capace di adattarsi rispetto al materiale umano e tecnico che avrà a disposizione. Già approfonditi, da giorni, i dialoghi con il ds Antonello Laneri e con l'ad e vicepresidente Vincenzo Grella, per portare in Sicilia qualche giocatore particolarmente caro all'allenatore. Il campano considera la motivazione dei suoi giocatori e di tutto l'ambiente fondamentale per vincere. Concetti molto apprezzati dalla piazza catanese che ha vissuto anni difficili e cerca di risorgere dalle ceneri sperando di tornare presto nel calcio che conta.