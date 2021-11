Catania-Foggia, le pagelle: Izco dinamico, Sipos poco preciso

Serie C Girone C

Ecco le pagelle di Catania-Foggia. La sfida tra i due tecnici Baldini e Zeman la vince il boemo grazie al rigore trasformato da Ferrante nel finale. Finisce 1-2

Catania 4-3-3: Sala 5,5, Calapai 6,5, Ercolani 5, Monteagudo 6,5, Ropolo 5,5, Rosaia 6, Maldonado 5,5, Izco 6,5 (Provenzano 63'), Ceccarelli 6, Sipos 5, Russini 7 (Biondi 5,5 63')

Foggia 4-3-3: Alastra, Garattoni, Sciacca, Di pasquale, Martino, Garofalo, Maselli (Gallo 46'), Petermann, Tuzzo, Merkaj (Ferrante 46'), Curcio

MiglioriToday. Calapai. A destra una corrente continua. Arriva spesso e volentieri sul fondo accompagnando la manovra e dal suo cross nel primo tempo arriva la rete del vantaggio di Russini.

Izco. Dinamico e pimpante. Partita positiva per la mezzala argentina, oggi in campo dal primo minuto, dopo l'ottimo spezzone di gara contro la Vibonese. In crescita.

PeggioriToday. Ropolo. Soffre l'intraprendenza di Garattoni e non è sempre preciso nei tagli difensivi.

Maldonado. Ha tempo e spazio per fare la giocata, spesso però perde l'attimo giusto per servire in profondità i compagni, come nel primo tempo quando non innesca Ceccarelli con i tempi giusti in una potenziale occasione da rete.

Ercolani. Errore decisivo nel finale. Causa il rigore poi trasformato da Ferrante