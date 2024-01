Catania grandi firme, ufficiale l'arrivo di Sturaro

Dopo tante voci che si sono rincorse per giorni, adesso c'è pure la firma sul contratto. Il Catania acquista a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sturaro, nato a Sanremo (Imperia) il 9 marzo 1993. Il centrocampista, che ha partecipato agli Europei del 2016 con la maglia della Nazionale italiana, vanta un palmarès di assoluto prestigio, avendo vinto con la Juventus 4 scudetti, 4 edizioni della Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

In bianconero, ha disputato anche 17 gare in Champions League, realizzando un gol contro il Bayern Monaco.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa e conquistata una Supercoppa Primavera, dopo una parentesi in B con il Modena Sturaro è tornato ad indossare la maglia del Grifone; con la formazione ligure ha debuttato in A, nel 2013, e ottenuto una promozione dalla B, al termine della scorsa stagione. Nell’Olimpo del calcio italiano, in cui conta complessivamente 155 presenze impreziosite da 6 reti e 8 assist, al suo attivo anche un’esperienza con il Verona.

Ha giocato nella massima serie anche in Turchia, con il Karagümrük.

Il neo-rossazzurro si lega al club fino al 30 giugno 2026.