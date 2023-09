Catania, i tifosi della Nord: "Pagheremo i seggiolini rotti in Curva"

Dopo la prima partita di campionato, Catania-Crotone, sono stati trovati alcuni seggiolini rotti dello stadio "Angelo Massimino" .

"Sul tema sono usciti tantissimi articoli di diverse testate giornalistiche online e, purtroppo, in alcuni di questi, e soprattutto nel dibattito che ne hanno scaturito, emerge quasi un’ostilità nei confronti dei gruppi organizzati, come se fossero certamente i responsabili dei fatti, come se la parola 'curva' fosse sinonimo di 'inciviltà'.

Ci dispiace molto - si legge in una nota diffusa sulla pagina social L'urlo della Nord che diffonde il verbo del tifo organizzato di questo settore specifico dello stadio Angelo Massimino -. Noi sappiamo chi siamo e quali sono i nostri obiettivi: sostenere i nostri colori allo stadio vuol dire sostenere con forza e tanta gioia anche questa città!

Pertanto ci tenevamo innanzitutto a scusarci a nome di tutti: condanniamo i gesti non accidentali che hanno portato alla rottura di questi seggiolini, e proprio perché amiamo i nostri colori e tutto ciò che ruota attorno, per questa volta pagheremo con i nostri soldi tutti i seggiolini rotti della Curva Nord, nella speranza che da un lato si ponga fine alla retorica e alle speculazioni intorno al tifo organizzato che invece, proprio negli ultimi anni, ha avuto il merito di aver portato allo stadio tanti giovani e tante famiglie, e dall’altro ci si possa prendere più cura della nostra casa calcistica!"