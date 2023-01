Catania inarrestabile, il Licata si arrende: 4-1 rossazzurro al "Massimino"

Prosegue la marcia trionfale del Catania. I rossazzurri conquistano la terza vittoria su tre partite disputate nel 2023, battendo in casa al "Massimino" il Licata per 4-1 in una gara intensa e giocata bene dai rossazzurri. Due calci d'angolo permettono agli etnei di trovare in pochi minuti un doppio vantaggio rassicurante (marcature di Sarao e Vitale). Saito la riapre al 34' del primo tempo, ma gli etnei riescono a controllare il match, anche nella ripresa, realizzando altre due reti (Palermo e Giovinco) e mettendo in cascina tre punti che rafforzano la classifica: compagine catanese sempre più leader del girone I di Serie D dopo la ventesima giornata, a +14 dalla seconda, il Locri, dopo la sconfitta del Lamezia Terme contro l'Acireale. Continua, spedito, il viaggio verso il professionismo. Il Licata chiude la sfida in 9 uomini.

Il Catania schiera quasi in blocco lo schieramento iniziale della precedente partita. Manca Andrea Russotto, fermo ai box per infortunio: lo sostituisce De Luca. Bethers in porta, pacchetto difensivo formato da Rapisarda e Castellini sugli esterni con Somma e Lorenzini centrali, in mezzo al campo spazio per Rizzo, Lodi e Vitale mentre il tridente d'attacco è composto da Chiarella, Sarao e, come detto, De Luca. In casa Licata il tecnico Romano sceglie Valenti a difesa dei pali; nel 3-5-2 degli ospiti spazio per Vitolo, Calaiò e Orlando nel pacchetto arretrato, in mediana ci sono Cusati, Mudasiru, Rotulo, Frisenna e Pino, avanti il tandem Minacori-Saito.

Partenza brillante del Licata che vuole giocare in casa del Catania senza timore. Minacori cerca spazio ma la difesa rossazzurra è subito attenta. Dopo il buon avvio degli ospiti, gli etnei colpiscono trovando il goal su un'azione d'angolo: corner battuto da Lodi e palla sulla testa di Manuel Sarao che torna a segnare al 5'. Si tratta di una marcatura importante, l'attaccante si sblocca e porta i suoi avanti in una sfida tutt'altro che semplice. Il vantaggio del Catania spezza le gambe al Licata, al 9' nuovo angolo e raddoppio. Stavolta è Mattia Vitale a raccogliere l'assist perfetto di Lodi, spedendo il pallone in fondo al sacco. Difesa avversaria immobile. Castellini ci prova al 12' con una botta da lontano che sibila a fil di palo. Il "Massimino" è una bolgia infuocata, la squadra di casa adesso domina e gestisce la partita, sfruttando lo schock della compagine licatese. Catania in scioltezza, al 22' Rizzo tira da lontano ma non riesce a trovare la porta. Licata soltanto a sprazzi, il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro apprezza dalla panchina la prova dei suoi ragazzi. Al 26' grande azione etnea con Vitale che conquista un pallone, lo serve a De Luca che crossa per Chiarella che prova di testa, sbagliando di poco la mira. Al 34' dopo una lunga fase di gestione dei padroni di casa vede rientrare in partita il Licata che, dopo aver progressivamente ripreso in mano il possesso palla, colpisce con Saito che raccoglie l'assist di Rotulo, autore di una bella azione sulla sinistra con la difesa catanese colpevolmente immobile. Bethers battuto da distanza ravvicinata. La rete restituisce verve agli ospiti che cercano di spingere sull'acceleratore sfruttando il momento. Senza alcun recupero, però, il primo tempo termina senza ulteriori sussulti.

Nella ripresa prime battute all'insegna dell'equilibrio, senza cambi disposti dalle due panchine. Il Catania gestisce di più palla, Licata generoso ma inefficace in fase offensiva. Al 55' Sarao prova replicare il goal del primo tempo, sempre su corner, ma il suo tiro di testa finisce alto. Cambio al 60' tra le fila catanesi: dentro Forchignone, fuori Chiarella. Col passare dei minuti sale in cattedra De Luca che viene cercato con costanza dai compagni e che si rende autore di diversi cross in area di rigore. Al 63' spazio per Palermo, richiamato in panchina un applauditissimo Lodi. Tre minuti più tardi arriva il momento dell'esordio in maglia rossazzurra di De Respinis che sostituisce De Luca. Al 69' i primi interventi di mister Romano in casa Licata: dentro Garau e Cristiano, fuori Cusati e l'autore del goal Saito. Un minuto più tardi nuovo episodio importante in un momento delicatissimo del match: doppio giallo per il licatese Vitolo e ospiti in inferiorità numerica. Al Licata manca, oltre ad un uomo in campo, anche la benzina per impensierire seriamente un avversario forte e determinato a raggiungere la vittoria. E infatti al 79' i rossazzurri mettono in archivio la pratica segnando la terza rete: Palermo recupera palla al limite dell'area e con una parabola imprendibile infila l'incolpevole Valenti. Un minuto dopo ancora una sostituzione: 10 minuti di gara per Giovinco, gli lascia il posto Sarao. Al minuto 83' ingenuità di Frisenna che commette fallo in area di rigore, doppio giallo anche per lui e rigore per il Catania. Licata in 9. Dal dischetto per gli etnei non sbaglia il neo-entrato Giovinco che segna il 4-1. Nel finale spazio per il rientrante Litteri, richiamato in panchina uno stremato Rapisarda. Gli ospiti mettono in campo Pedalino per Mudasiru al 90'. Dopo 4' minuti di recupero il match termina: Catania 4-1 Licata.

CATANIA-LICATA 4-1 5’ Sarao, 9’ Vitale, 34’ Saito, 79' Palermo, 84' Giovinco (rig.)

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6.5 (dal minuto 85' Litteri sv), Somma 6, Lorenzini 6, Castellini 6.5; Rizzo 6.5, Lodi 8 (dal 63' Palermo 7), Vitale 7.5; Chiarella 6.5 (dal 60' Forchignone 6), Sarao 7 (dal minuto 80' Giovinco 6.5), De Luca 6.5 (dal 66' De Respinis 6). A disp.: Groaz, Boccia, Di Grazia, Giovinco, Litteri, Privitera. All. Ferraro 8

LICATA (3-5-2): Valenti 5.5; Vitolo 5.5, Calaiò 5.5, Orlando 5.5; Cusati 5.5 (dal 69' Garau 6), Mudasiru 6 (dal minuto 89' Pedalino sv), Rotulo 6.5, Frisenna 6, Pino 6; Minacori 6, Saito 7 (dal 69' Cristiano 6). A disp.: Sienko, Manna, Ficarra, Pecoraro, Puccio, Asata. All.: Romano 6.

ARBITRO: Gianluca Catanzaro della Sezione di Catanzaro

Assistenti: Justin Dervishi (San Benedetto del Tronto) e Zef Preci (Macerata)

Ammoniti: Frisenna, Vitolo

Note: Espulsi al 70' Vitolo (doppia ammonizione) e al minuto 83' Frisenna (doppia ammonizione)

Recupero 0’-4’ Angoli 9-1

Catania-Licata: 14.119 spettatori al “Massimino”