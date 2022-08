Catania SSD, "espletati gli adempimenti richiesti per l'iscrizione in serie D"

Il Catania SSD ha depositato la propria richiesta di ammissione al prossimo campionato di Serie D, annunciando di aver ottemperato a tutte le richieste della Federcalcio per il via libera. Lo ha annunciato proprio il sodalizio etneo tramite un comunicato stampa. "Catania SSD rende noto di aver depositato in data odierna, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio - si legge nella nota -, la documentazione richiesta per l'ammissione al Campionato Interregionale 2022/23 ai sensi delle previsioni contenute nelle NOIF. Avendo inoltre espletato gli adempimenti richiesti dalla FIGC, Catania SSD resta in attesa delle determinazioni degli enti federali".

La palla passa dunque adesso nelle mani della FIGC che, verificati tutti i documenti, procederà a dare l'ok per l'iscrizione in sovrannumero alla quarta serie calcistica italiana. La società intanto si muove anche sul fronte organizzativo e nella giornata di mercoledì darà il via al ritiro precampionato che si svolgerà sul rettangolo verde di Ragalna, località scelta per questa prima fase di lavoro del neonato club rossazzurro.