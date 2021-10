Catania, vittoria nel segno di Moro: battuta la Juve Stabia di Novellino

Il Catania vince ancora. Partita spettacolare al "Massimino". Finisce 3-2 contro la Juve Stabia. Moro sugli scudi e autore di una doppietta, sale a quota 6 in campionato, uno score importante.

Inizio arrembante dei rossazzurri che trovano l'uno due con Moro e Russini, per poi subire la rimonta delle "vespe" grazie alla doppietta di Eusepi. Nella ripresa ci pensa ancora il gigante in attacco degli etnei, una rete pesante che vale tre punti importantissimi. Da registrare la fase difensiva, assente oggi Claiton che non si era allenato in settimana e tante sbavature dei compagni di reparto, soprattutto in occasione dell'uno-due firmato Eusepi e arrivato nello stretto giro di 5 minuti.Tante invece le note positive dai giovani a disposizione di Baldini ed esordio in mezzo al campo anche per Cataldi, autore di un'ottima prova. Ancora ossigeno in classifica e fiducia che sale, ma ancora errori individuali da registrare e migliorare.

CATANIA-JUVE STABIA 3-2 (Moro al 7’, Russini al 15’, Eusepi al 25’ ed al 29’, Moro al 64’)

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto (dal 39’ Ropolo), Greco (dall’88’ Claiton), Rosaia, Cataldi (dal 72’ Provenzano), Piccolo (dal 46’ Ceccarelli), Moro, Russini (dal 72’ Biondi). A disposizione: Borriello, Pino, Izco, Zanchi, Maldonado, Russotto, Sipos. Allenatore: F. Baldini.

Juve Stabia (4-3-3): Sarri; Donati, Troest, Tonucci, Rizzo; Altobelli, Berardocco (dal 73’ Evacuo), Scaccabarozzi (dal 60’ Stoppa), Bentivegna (dal 60’ Schiavi), Eusepi (dall’83’ Lipari), Panico. A disposizione: Russo, Lazzari, Esposito, Caldore, Daví, Squizzato, Guarracino, Della Pietra. Allenatore: W. Novellino.

Ammoniti: Berardocco (J), Scaccabarozzi (J), Cataldi (C), Panico (J), Schiavi (J), Biondi (C). Espulsi: nessuno