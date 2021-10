Catania-Juve Stabia, probabili formazioni: torna Russini, chance per Albertini?

Catania e Juve Stabia di fronte allo stadio Massimino. Due filosofie di gioco diverse quella di Baldini con il suo 4-3-3 e Novellino che ha improntato le vespe con un 3-5-2 nelle ultime tre giornate. Due squadre che non vivono un momento felice dal punto di vista realizzativo, ma i campani mostrano una fase difensiva solida nei numeri. Torna Russini dalla squalifica in casa rossazzurra, difficile invece un recupero lampo di Ceccarelli, alle prese con un infortunio muscolare nell'ultimo periodo.

Baldini dovrebbe ancora optare per il consolidato 4-3-3, ma dovrà fare a meno di Calapai a destra. Albertini pronto a sfruttare la chance. In difesa verso la conferma Claiton come centrale di difesa. In mezzo al campo Maldonado sembra inamovibile, accanto a lui Greco e uno tra Provenzano e Rosaia. In attacco Moro è in stato di grazia e va verso una nuova conferma. Piccolo carta iniziale o a gara in corso? Il tecnico di Massa scioglierà il dubbio soltanto a ridosso del match. Biondi resta il jolly sia dal punto di vista tattico, che dell'impiego, dall'inizio o a gara in corso per spezzare il ritmo.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA- JUVE STABIA

Catania: 4-3-3: Sala, Albertini, Claiton, Monteagudo, Pinto, Rosaia, Maldonado, Greco, Russini, Moro, Russotto (Piccolo)