Catania, la sfida al Cerignola aspettando il ritorno di Lucarelli

Serie C Girone C

Manca solo l'ufficialità per l'arrivo, sarebbe la terza volta, di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania. Il tecnico livornese è pronto a guidare i rossazzurri. Porta con sé un forte desiderio di rivalsa e l'obiettivo di riuscire finalmente a raggiungere la Serie B.

Oggi, però, l'attenzione della piazza è concentrata pure sulla partita contro l'Audace Cerignola, fissata alle 18:30 allo stadio "Domenico Monterisi" e valida per la tredicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

La compagine di casa deve fare a meno di Sainz-Maza, Capomaggio e Leonetti mentre avrà di nuovo la disponibilità di Malcore, Tentardini, Bezzon, Bianco e Ghisolfi. In porta Krapikas con Rizzo, Martinelli, Ligi e Russo a completamento del pacchetto arretrato. Al centro del campo ci sarebbero Coccia, Tascone e Ruggiero. Davanti invece si prevede la presenza di D’Ausilio e Sosa alle spalle di D’Andrea.

A guidare la prima squadra etnea Michele Zeoli, giunto dalla "Primavera", che dovrà fare i conti anche con l'indisponibilità di Ladinetti a causa di un risentimento muscolare e di Rizzo alle prese con il riacutizzarsi di una gonalgia. Si prevede lo schieramento di un 4-3-3 con Bethers tra i pali. In difesa Rapisarda, Silvestri, Lorenzini e Mazzotta. Per la mediana sono diverse le scelte ma il tecnico dovrebbe optare per Zammarini, Quaini e Rocca. La zona d'attacco sarebbe invece formata da Chiricò, Sarao e Bocic.

Andrea Ancora della sezione di Roma 1 dirigerà il match coadiuvato dagli assistenti Emanuele Renzullo (Torre del Greco) e Giacomo Bianchi (Pistoia). Il quarto Ufficiale è Paolo Grieco (Ascoli Piceno).

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Catania

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Rizzo, Martinelli, Ligi, Russo; Coccia, Tascone, Ruggiero; D'Ausilio, Sosa; D'Andrea. All. Tisci.

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Lorenzini, Silvestri, Mazzotta; Rocca, Quaini, Zammarini; Bocic, Sarao, Chiricò. All. Zeoli.