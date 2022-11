Catania, 24 calciatori a disposizione di Ferraro per il big-match di Lamezia Terme

Vigilia del dodicesimo turno di Serie D e per il Catania è arrivato il momento di affrontare un banco di prova importante, forse fondamentale - vincendo - per il proseguo della stagione. I rossazzurri affrontano in trasferta la seconda forza del campionato, il Lamezia Terme, in una partita che si preannuncia ricca di spunti tecnico-tattici, una battaglia calcistica che potrebbe dare un indirizzo chiaro ai piani alti della classifica del Girone I di quarta serie.

A disposizione del mister degli etnei, Giovanni Ferraro, 24 giocatori. La sfida è in programma domani alle 14:30 allo stadio "Guido D’Ippolito". La seduta di rifinitura si è svolta in mattinata. Ecco i convocati del tecnico etneo:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

13 Ferrara

14 Bani

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

32 Giovinco

79 Jefferson

99 Sarao.

(foto: Catania SSD)