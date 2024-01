Il Catania lavora al Cibalino, studia le mosse di mercato e cerca continuità

Allenamento del Catania al “Cibalino” questo pomeriggio. I rossazzurri hanno lavorato agli ordini del tecnico Cristiano Lucarelli in preparazione della prossima partita in programma sabato contro il Picerno. Alta intensità sul rettangolo verde. Presenti tutti i nuovi acquisti, quattro calciatori hanno svolto un allenamento personalizzato: Bouah, Rocca, Dubickas e Bocic. Sugli spalti del campo di allenamento presenti anche i vertici dirigenziali: Vincenzo Grella, Luca Carra e Francesco Lodi. Il club continua a lavorare per recuperare rispetto ad un girone d'andata deludente. Per quanto riguarda le notizie di mercato pare che, dopo la risoluzione del contratto con i turchi del Fatik Karagumruk, Stefano Sturaro possa seriamente arrivare alle pendici dell’Etna. Un colpo che potrebbe fare la differenza in una sessione invernale già ricca di colpi importanti.

Il neo-rossazzurro Diego Peralta alla fine della seduta di lavoro odierna è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti. “È un piacere e un onore per me indossare questa maglia. Ho legato molto con i ragazzi, conosco Zammarini con cui ho giocato a Pisa e Kontek. Però anche gli altri che non conoscevo sono stati impeccabili a farmi integrare subito. Nei primi anni di carriera ho giocato prettamente da esterno, anche se mi è capitato di fare il trequartista. Mi piace fare l’uno contro uno, non sono ossessionato dal gol. A me piace fare assist e darò il mio supporto alla squadra. La rosa per me è importantissima. Non c’era nulla che mi facesse dubitare di venire. Per me Catania è una tappa importante e spero duratura. Il rapporto con il mister è impeccabile, ottimo. Obiettivi? Difficile parlarne in questo momento. La classifica non è delle migliori e dobbiamo guardare una partita alla volta. A piccoli passi dobbiamo migliorare la classifica. Purtroppo mi sono dovuto fermare a Roma per delle valutazioni fisiche e ho perso 2 giorni di allenamento. Avevo un piccolo fastidio al piede che sto curando. Con Samuel tutto è più facile, lo stesso discorso vale con Rocco e con Pietro. Lo spogliatoio lo sto vivendo in maniera tranquilla. I ragazzi sono molto disponibili, c’è aria di positività con tanti sorrisi. È un ambiente bello e piacevole. Pressioni? Fanno parte del calcio, se uno non vuole le pressioni non intraprende questa strada”.