Catania, Lucarelli: "Auguro pronta guarigione a Zeman, partita importante col Pescara"

Il Catania si prepara ad affrontare oggi il Pescara nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia di categoria. Tra gli ospiti non ci sarà l'allenatore Zeman, colpito improvvisamente da un malore e pertanto assente nella circostanza, nell'augurio di una pronta guarigione.

“Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza di questa partita - ha detto Lucarelli - e abbiamo la giusta esperienza per capire che spesso, nel calcio, le prestazioni migliori giungono proprio dopo una grande delusione come quella vissuta a Messina. Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione. La Coppa Italia è per noi un’opportunità notevole: affronteremo una delle squadre più in forma e più forti dell’intera Serie C, reduce da quattro vittorie consecutive, e ci aspettiamo una partita intensa sotto l’aspetto del gioco e sul piano emotivo. Sono un estimatore di Zeman e mi sarebbe piaciuto sfidarlo, gli faccio i miei migliori auguri per una pronta e completa guarigione. Agli indisponibili di lungo corso si aggiungono Di Carmine e Bouah, alle prese con i postumi dei rispettivi infortuni muscolari, e Silvestri, che si è fermato durante la rifinitura: le loro condizioni verranno nuovamente valutate nelle prossime settimane, ci dispiace non poter contare sull’intera rosa. So che i nostri tifosi non ci faranno mancare il loro sostegno e penso che i ragazzi sapranno trarre dal “Massimino” tanta forza in più”.