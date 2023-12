Catania, Lucarelli e la ricetta per un percorso vincente: "Ambiente costruttivo, tutti sono importanti"

Il Catania batte meritatamente il Pescara e avanza in Coppa Italia di Serie C, accedendo alle semifinali. A fine gara l'allenatore rossazzurro, Cristiano Lucarelli, intervenuto ai microfoni della stampa ha voluto puntualizzare alcuni aspetti sull'approccio della sua terza esperienza alle falde dell'Etna, parlando ancora una volta della necessità di costruire un progetto vincente, circostanza che richiede tempo, pazienza e coesione d'intenti tra tutte le componenti che costituiscono l'ambiente calcistico catanese. "Voglio arrivare a fare ciò che ho fatto a Terni - ha detto Lucarelli nel post partita -, quando da una partita all’altra cambiavo dieci giocatori e vincevo comunque. Tutto quello che ho letto sul turnover dopo Messina, su chi secondo voi può giocare o non può giocare, non le condivido. Io sono fatto così, mi piace coinvolgere tutto il gruppo, perché tutti devono sentirsi importanti. È cosi che vengono fuori gli allenamenti ad alta intensità, tutti devono sapere che possono conquistare la maglia da titolare. Solo in questo modo la squadra si allenerà al massimo con constanza. Se prendessi in considerazione solo undici titolari, senza considerare tutto il resto, gli altri si allenerebbero male e chiederebbero di andare via. Io non voglio questo. Per vincere bisogna avere due giocatori per ogni ruolo di pari livello. Io sono un amante delle costruzioni, le critiche devono essere costruttive non distruttive, se questa mia scelta non è condivisa, posso anche rifare i bagagli e andarmene a casa".