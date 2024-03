Il Lucarelli ter è già finito: risoluzione consensuale con il Catania

Non poteva finire peggio di così il Lucarelli ter a Catania, con una scoppola in campionato - pesantissimo il 5-2 rimediato ad Avellino nella trentesima giornata del girone C di Serie C - e la risoluzione consensuale del contratto. Difficile pensare ad altre alternative rispetto a questo epilogo, triste ma necessario per provare a dare un'altra scossa ad una squadra completamente spenta e senza mordente. Proprio i giocatori sono stati responsabili, insieme alle altre componenti del club, di un cammino disastroso quest'anno, anche se resta la flebile speranza legata alla Coppa Italia in chiave playoff, regular season permettendo (bisogna evitare un piazzamento playout).

"Catania Football Club - recita la nota diffusa dalla società - comunica di aver interrotto il rapporto professionale con il responsabile tecnico della prima squadra Cristiano Lucarelli, con l’allenatore in seconda Richiard Vanigli, con il preparatore atletico Giuseppe Colombino e con l’allenatore dei portieri Pietro Spinosa".

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella spiega: "In mattinata ho incontrato Cristiano e abbiamo parlato a lungo del momento del Catania confrontandoci sulle ragioni di un rendimento altalenante, deludente in campionato e positivo in Coppa Italia alla luce dell’accesso alla finale. Ho apprezzato moltissimo la sua franchezza e la sua onestà intellettuale ma abbiamo constatato congiuntamente che non sussistono i presupposti per affrontare insieme le prossime sfide. Abbraccio e ringrazio per l’impegno profuso il mister e tutti i componenti del suo gruppo di lavoro. Renderemo nota a breve la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra".