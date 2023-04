Serie D, Catania-Lamezia Terme: sarà una grande festa rossazzurra al "Massimino"

Oggi pomeriggio è in programma la partita tra il Catania, reduce dalla promozione matematica in Serie C, e il Lamezia Terme con un pubblico di 20mila spettatori. Appuntamento alle 15:00 al "Massimino" in occasione della gara valevole per la 29esima giornata del Girone I del campionato Serie D 2022/23. Il tecnico rossazzurro, Giovanni Ferraro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia.

“La promozione è stata acquisita però il Catania deve pensare che il vero campionato inizia domani. Perché? Adesso abbiamo tutto da perdere e niente da guadagnare e il discorso è valido per me, per lo staff e la squadra. Manteniamo l’asticella alta e restiamo concentrati. Avremo pure un pubblico particolarmente numeroso a sostenerci festeggiando la promozione in casa. Se siamo riusciti a portare tanti tifosi allo stadio vuol dire che abbiamo fatto qualcosa d’importante. Dobbiamo continuare a dare le risposte giuste. Chi gioca deve dimostrare prima a se stesso e poi alla società il proprio valore. Ragioniamo di partita in partita come sempre. Metteremo chi ha più voglia e motivazioni in campo e studiando gli avversari che affronteremo. Dopo si penserà alla poule scudetto. Chiunque giocherà farà bene a prescindere da chi è sceso in campo di più o meno finora. Ribadisco che abbiamo solamente da perdere adesso. Bisogna fare prestazioni e risultati importanti per guadagnarci qualcosa”.

L'avversario. “Il Lamezia Terme era partito per vincere il campionato ma l’ingresso del Catania ha scombussolato i piani. Il Lamezia possiede in organico tanti giocatori di spessore che faranno una prestazione importante per dimostrare di poterci mettere in difficoltà. È una partita facile emotivamente da preparare per loro. Saranno spensierati. Noi invece dobbiamo sempre scendere in campo per vincere perché se lo facciamo è la normalità. Se non faremo così saremo giudicati e diranno che il Catania ha mollato. Servirà sacrificio e attenzione in fase di non possesso contro una squadra di grande qualità. Fino a questo momento siamo stati da 8 in pagella. Ora dovremo essere da 10. Dimostrando di essere professionisti fino alla fine tirando fuori una volta di più il nostro valore”.

Indisponibili e scelte di formazione. “Litteri è stato 3 giorni con la febbre credo che non lo recupereremo per domenica. Baldassar invece di Vitale che è squalificato? Troverà il suo spazio da qui al termine della stagione così come tutti. In questa fase finale vedremo in campo pure chi ho utilizzato meno a prescindere da eventuali assenze. Molti ragazzi provengono dalla Serie C e sono funzionali al progetto Catania. Noi per guardare al futuro dobbiamo concentrarci sul presente. Dobbiamo lavorare bene tutta la settimana e raccogliere i frutti la domenica. Forchignone ha una piccola distrazione al quadricipite. Lo recupereremo dopo la sosta. È inutile forzare i tempi rischiando delle ripercussioni sul piano fisico. Castellini è un ragazzo di grande prospettiva che può ricoprire diversi ruoli pure l’interno di centrocampo. Ha grande applicazione e umiltà, lo stesso vale po’ per tutti i giovani. Nella rosa del Catania abbiamo calciatori di ottima prospettiva. Penso che nessuno dei nostri under giocherà in Serie D l’anno prossimo. Ognuno di loro beneficerà di quest’anno fatto di grande crescita. I ragazzi hanno un futuro davanti”.

Il futuro. “Non devo dare risposte a chi all’inizio non credeva in me. Ciò che conta è il responso del rettangolo verde anzi ringrazio chi aveva delle perplessità su di me perché mi hanno fatto aumentare l’asticella dimostrando ulteriormente il mio valore come allenatore e soprattutto come uomo. Permanenza a Catania? Sarebbe da pazzi non pensarlo. La società conosce le mie capacità. Io fino al 30 giugno sono tesserato e dall’1 luglio ognuno di noi è libero di fare qualsiasi scelta. Ho la fortuna di lavorare con uomini che sono pure di campo. Con il presidente Pelligra valuteranno a 360 gradi. Non penso più di tanto al futuro. La mia vita mi ha insegnato di concentrarmi sul presente, perché il futuro è sempre più un’incognita. Più facciamo bene nel presente, più diamo pensieri positivi al Catania e all’ambiente. L’anno scorso a Giugliano si parlava di un triennale da firmare in C e poi sono rimasto svincolato. Per dimostrare qualcosa nella vita bisogna essere in condizione di poterlo fare”.

Al termine della seduta di rifinitura svoltasi in mattinata il tecnico ha convocato 21 calciatori per la sfida di domani. Ecco gli atleti a disposizione del mister:

1 Bethers

2 Boccia

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

10 Lodi

15 Privitera

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

23 Palermo

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Giovinco

33 Buffa

35 De Respinis

70 Baldassar

79 Jefferson

99 Sarao.