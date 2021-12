Catania-Monopoli, clima particolare sugli spalti: vincono i pugliesi

Serie C Girone C

Non una partita come le altre dopo la notizia del fallimento del Calcio Catania 1946. La squadra di Baldini va in campo, sugli spalti un clima surreale. La palla inzia a scorrere in mezzo al campo, ma stavolta in maniera diversa rispetto ai 75 anni di storia vissuti con una matricola densa di contenuti emotivi. A livello tattico la squadra pugliese si mostra ostica e ben organizzata, un 3-5-2 degli uomini di Collombo che esalta le corsie esterne. Da una sortita offensiva di Tazzer sulla destra nasce la rete del vantaggio con un colpo di testa di Langella.

La solidità dei pugliesi ha la meglio su un Catania che non riesce ad incidere come vorrebbe. Baldini nel secondo tempo getta nella mischia Russotto e Piccolo, ma nemmeno un elettroschock potrebbe dare la scossa in una serata del genere, dal clima emotivo pesante. Gli ospiti legittimano il vantaggio e il secondo posto sfruttando in maniera cinica anche l'occasione nel finale di Bussaglia, che sigla lo 0-2. Cala il sipario al "Massimino".

TABELLINO CATANIA-MONOPOLI 0-2 (Langella 20', Bussaglia 93')

Catania(4-4-2): Stancampiano; Calapai, Claiton,Monteagudo, Zanchi (Pinto 71'); Albertini (Russotto 46'), Rosaia, Maldonado (Piccolo 46'), Greco; Moro, Sipos (Provenzano 71')

Monopoli (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Langella, Piccinni (Bussaglia 77'), Vassallo, Langella (Novella 64'), Guiebre; Starita, Grandolfo

Ammoniti: Grandolfo, Maldonado, Piccinni, Claiton, Rosaia

Espulsi: Rosaia