Catania-Monopoli chiude il 2021: in attesa del tribunale

Futuro appeso ad un filo. Il tribunale nei prossimi giorni decreterà le sorti del futuro del Calcio Catania, rigettando o accogliendo la richiesta di fallimento avanzata dalla Procura. Intanto la squadra di Baldini va in campo per l'ultima sfida del 2021 contro il Monopoli, primo match del giorne di ritorno. All'andata fu 3-0, una sconfitta netta e senza segnali di vita da parte degli etnei. Vivo nel ricordo degli uomini di Baldini quel sonoro ko. La voglia di rivalsa sportiva è alta all'interno del gruppo e Baldini proverà a contrastare una squadra ben messa in classifica, secondo piazzamento per i ragazzi del tecnico Colombo e poche le reti subite, con la seconda miglior difesa del campionato.

Sipos in campo dal primo minuto? Questo il vero dubbio. Baldini dovrà decidere se dare più peso specifico in attacco o rimpolpare ancora la zona mediana del campo contro il 3-5-2 equilibrato degli avversari. In mezo al campo possibile chance per Provenzano. Rosaia e Greco sicuri del posto in qualsiasi caso. In difesa torna Moanteagudo dalla squalifica, presente anche Russini. Out invece Biondi squalificato.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA

Catania 4-3-3 o 4-4-2: Stancampiano, Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi, Rosaia, Provenzano (Sipos), Greco, Russini, Moro, Russotto