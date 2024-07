Il Catania si muove sul mercato: Chiarella al Rimini, arriva il portiere Tirelli

Continua la campagna di rafforzamento e sfoltimento della rosa del Catania sul mercato. Il club rossazzurro nelle ultime ore ha diffuso diverse ufficialità. In arrivo si registra l'acquisto di Domiziano Tirelli, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla società etnea fino al 30 giugno 2026. Nato a Cagliari il 2 novembre 2006 e cresciuto calcisticamente nel Cagliari, il giovane portiere ha esordito ad appena 15 anni in Eccellenza con il Sant’Elena Quartu. Nella scorsa stagione, in D, ha sommato 31 presenze e 10 clean sheet con l’Atletico Uri. Ha partecipato alla Viareggio Cup con la Rappresentativa di Serie D.

Sul fronte cessioni, invece, dopo l'addio di Kontek, è ufficiale anche la cessione in prestito al Rimini di Marco Chiarella.