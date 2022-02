Catania, sconfitta casalinga contro la Paganese: serata storta per Moro e compagni

Partita dai pochi contenuti tecnici, ma molto tattica. La squadra ospite, in condizione deficitaria di classifica, trova tre punti importanti, sfruttando al meglio le incursioni centrali di Zanini. L'attacco degli etnei non punge, squadra anche sulle gambe per i tanti impegni ravvicinati