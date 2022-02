Catania-Paganese, probabili formazioni: difesa confermata, Russini dall'inizio

Serie C Girone C

Catania in campo contro la Paganese. Recupero di campionato per i rossazzurri contro la squadra che al momento occupa il primo posto della griglia playout a quota 26 punti. Distanza di 6 lunghezze dal Catania che staziona a 33. Una sfida, quella del 'Massimino", che in caso di vittoria potrà dare alla squadra etnea ossigeno puro e una classifica da acque tranquille e vento in poppa.

Baldini andrà ancora avanti con il consueto 4-3-3. Lorenzini e Monteagudo la coppia difensiva collaudatissima. In mezzo al campo in regia conferma totale per Cataldi, al suo fianco sicuro di una maglia Simonetti. Greco resta il jolly da piazzare o in mezzo o nel trio offensivo. Anche Biondi vive un ottimo momento. Russini pronto a tornare dal primo minuto.

Probabile formazione

Catania 4-3-3: Sala, Albertini, Lorenzini, Monteagudo, Pinto, Simonetti, Cataldi, Greco, Russini, Moro, Piccolo