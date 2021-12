Il Catania fa suo il derby contro il Palermo: Moro mattatore

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Catania

Intensità e densità in mezzo al campo. Le premesse di Catania.Palermo vengono rispettate in pieno da una parte e dall'altra. Inizio arrembante dei rossazzurri, con Baldini che disegna un 4-3-3 cangiante e imprevedibile, Greco e Biondi dietro Moro, Russini a sinistra. Il numero 10 del Catania si allarga spesso a destra e dà ampiezza al gioco. Dall'altra parte consueto 3-5-2 con linee strette e ripartenze per gli uomini di Filippi.

Il vantaggio arriva grazie ad un'azione insistita di Biondi, bravo a generoso a procurarsi la massima punizione, che il glaciale Moro non fallisce. I ritmi scendono di intensità nella seconda parte del primo tempo dopo un inizio a velocità massima. Biondi prova a atrivare la via del gol, bravo a saltare nell'uno contro uno Crivello, risponde presente l'estremo difensore Pelagotti. Vicino al raddoppio anche Russini, il suo diagonale col sinistro lambisce il palo. Un Catania determinato e convincente quello dei primi 45 minuti.

Nella ripresa Filippi corre ai ripari e getta nella mischia una squadra più offensiva inserendo Silipo dall'inizio. Claiton costretto al forfait nel Catania, entra Ercolani. Partita dai contenuti più emotivi nella ripresa, saltano gli schemi e arrvano anche gli episodi. Russini prima e Almici poi lasciano il capo anzitempo. Il sigillo finale lo mette ancora una volta Moro, implacabile in area di rigore e bravo a freddare Pelagotti con un sinistro preciso. Derby del Catania e vittoria per 2-0.

TABELLINO CATANIA-PALERMO 2-0 (24'-85' Moro)

Catania 4-3-3: Stancampiano, Calapai, Claiton (Ercolani 46'), Monteagudo, Pinto, Rosaia, Maldonado (Izco 62'), Greco (Provenzano 62'), Biondi (Sipos 65'), Moro, Russini

Palermo 3-5-2: Pelagotti, Buttaro (Almici 55'), Marconi, Crivello, Accardi, Dall'oglio(Luperini 55'), De Rose, Odjer (Silipo 46'), Valente (Floriano 65'), Soleri, Brunori

Ammoniti: Soleri

Espulsi: Russini, Almici