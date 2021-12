Catania-Palermo, avvicinamento al derby: info e prezzi biglietti

Serie C Girone C

Parte martedì 7 dicembre, alle ore 15.00, la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Palermo. Il derby arriva in un momento particolare in casa Catania. Alle porte una scadenza, quella relativa agli stipendi del 16 dicembre e soprattutto il tribunale di Catania che giorno 21 dicembre dovrà esprimersi sull'istanza di fallimento presentata dalla Procura di Catana e che pende come una spada di Damocle sul club etneo.

Prima va in scena il derby più sentito e atteso, stadio "Angelo Massimino”, domenica 12 dicembre alle 14.30.

Le parole del nuovo amministratore unico, Sergio Santagati, precedono l'avvicinamento al match: "Crediamo che i nostri tifosi meritino un’attenzione costante e concreta, così anche in questa circostanza abbiamo individuato alcune soluzioni mirate - spiega Sergio Santagati - nella speranza di poter registrare un’affluenza che dia un’ulteriore spinta alla squadra, molto legata ai sostenitori. Abbiamo disposto per i biglietti della categoria “intero” un prezzo minore, rispetto a quello fissato nelle prime sette gare interne del campionato, e abbiamo previsto un tagliando “ridotto” per i settori più capienti del nostro stadio. Si tratta di una promozione pensata per le famiglie ma in realtà alla portata di tutti".

I biglietti saranno disponibili fino al fischio d'inizio in tutte le rivendite autorizzate, elencate su ticketone.it, online sullo stesso sito ed al Catania Point, a Torre del Grifo Village, nei seguenti giorni ed orari: martedì, dalle 15.00 alle 20.00; da giovedì a sabato, dalle 9.00 alle 20.00.

Di seguito, le indicazioni dettagliate:

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

RIDOTTO

(tariffa riservata a: Under 15 nati negli anni 2006 e successivi, Over 65 nati negli anni 1956 e precedenti, Donne e Appartenenti alle categorie protette in base alla legge 68/99).

Curve € 5

Tribuna B € 10

Tribuna A € 15

INTERO

Curve € 10

Tribuna B € 15

Tribuna A € 20

Tribuna Elite € 45

Settore Ospiti - In attesa delle indicazioni dell'Autorità competente, la vendita dei tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti non sarà avviata.

ALTRI TAGLIANDI

Biglietti gratuiti per i diversamente abili:

Alla luce della capienza nel settore di riferimento, sono disponibili 48 posti (24 per i diversamente abili, 24 per gli accompagnatori). Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo point@calciocatania.it entro le ore 13.00 di venerdì 10 dicembre. In caso di disponibilità, il mittente riceverà da point@calciocatania.it il titolo d'accesso in formato .pdf.

- I biglietti per i diversamente abili saranno rilasciati esclusivamente allegando alla mail il certificato originale di invalidità (invalidità 100% con accompagnatore), la fotocopia del certificato di invalidità, le fotocopie dei documenti d’identità del disabile e dell’accompagnatore. Si ricorda inoltre che i tagliandi per gli accompagnatori saranno concessi solo ed esclusivamente se la necessità della presenza di questi ultimi è specificata nel certificato di invalidità.

L'accesso allo stadio ai maggiori di 12 anni è consentito solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) o con (Green Pass rinforzato). Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.