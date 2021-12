Catania-Palermo, le pagelle: Biondi risponde presente, Moro glaciale

Serie C Girone C

Ecco le pagelle di Catania-Palermo. Finisce 2-0 per i rossazzurri la sfida del "Massimino".

Catania 4-3-3: Stancampiano 6,5, Calapai 6,5, Claiton 6 (Ercolani 6,5 46'), Monteagudo 6,5, Pinto 6,5, Rosaia 6,5, Maldonado 6 (Izco 6 62'), Greco 6,5 (Provenzano 6 62'), Biondi 7 (Sipos), Moro 8, Russini 5,5

Palermo 3-5-2: Pelagotti, Buttaro (Almici 62'), Marconi, Crivello, Accardi, Dall'oglio (Luperini 62'), De Rose, Odjer (Silipo 46'), Valente (Floriano 65'), Soleri, Brunori

MiglioriToday. Biondi. Era chiamato ad una risposta in una partita che significa tanto, il derby contro il Palermo, e vissuto con la maglia numero 10 sulle spalle. Spalle che si dimostrano abbastanza larghe per reggere la pressione. Bravo a conquistarsi il rigore dell'1-0, buoni anche spunti palla al piede e dal punto di vista tattica allarga le maglie del Palermo e lavora bene in doppia fase. In fiducia.

Moro. Ancora glaciale, un cecchino quando chiamato in causa. Dagli undici metri spiazza pelagotti con una serenità da veterano. Nel finale sigla la rete del 2-0 con il sinistro. Superlativo.

Calapai. Partita di contenimento, ma anche di spinta, come è abituato a fare il nunero 26. Quantità e sgroppate, una prova positiva