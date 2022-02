Catania-Picerno, probabili formazioni: Provenzano cerca spazio, Russini dall'inizio?

Serie C Girone C

Catania in campo contro il Picerno alle 17:30. Da capire con quale umore dopo l'asta deserta per l'acquisto del ramo sportivo d'azienda.

Baldini squalificato tre turni, in panchina va mister Mularoni a guidare il gruppo rossazzurro. Sarà ancora 4-3-3. In difesa Albertini e Pinto sugli esterni. Lorenzini guiderà ancora la difesa. In mezzo al campo squalificato Cataldi, al suo posto si candida per una maglia da titolare Provenzano in mezzo. Al suo fianco Greco e Rosaia. Viva però anche l'opzione Simonetti.

Moro guiderà l'attacco degli etnei, Russini prova ad esserci dall'inizio, in caso contrario resta una carta per cambiare inerzia del match lungo il corso dei 90 minuti. Scalpita anche Russotto per una maglia da titolare. Biondi l'opzione per dare più equlibrio.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-PICERNO

Catania (4-3-3): Sala, Albertini, Lorenzini, Claiton, Pinto, Rosaia, Provenzano (Simonetti), Greco, Russini (Russotto), Moro, Biondi