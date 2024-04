Catania, i playoff ti aspettano: Benevento battuto, salvezza e spareggi conquistati

Grandi emozioni al Massimino, nel corso di una vera battaglia calcistica che alla fine ha premiato il Catania. Gli etnei vincono 1-0 contro il Benevento, si salvano e acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale dei playoff, grazie al successo conquistato in Coppa Italia nelle scorse settimane. Gara non per deboli di cuore al Massimino contro la terza forza del campionato. La sfida viene decisa da una rete segnata agli sgoccioli del primo tempo da Cianci. Poi tanta resistenza, occasioni da una parte e dall'altra e al triplice fischio finale l'esultanza del pubblico e della squadra seguita però dai fischi al momento del giro di campo con uno striscione in Curva Nord in cui si faceva riferimento al mancato impegno del gruppo durante l'arco del campionato.

Michele Zeoli sceglie il 3-5-2 e schiera Furlan in porta, pacchetto difensivo formato da Castellini, Monaco e Celli; in mezzo al campo Bouah, Zammarini, Quaini, Welbeck e Cicerelli; tandem d'attacco Di Carmine-Cianci. Gaetano Auteri risponde con il 3-4-3. Tra i pali c'è Manfredini, coadiuvato in difesa da Berra, Terranova e Pastina; in mediana Simonetti, Karic, Agazzi e Masciangelo; tridente offensivo Bolsius-Lanini-Starita.

La partita comincia su buoni ritmi con le due squadre a duellare in mezzo al campo e alla ricerca delle accelerazioni dei calciatori offensivi. Al 9' minuto Catania molto pericoloso: calcio d'angolo conquistato dopo una buona sortita offensiva, sulla battuta colpo di testa di Castellini e palla che tocca la traversa dopo una deviazione. I rossazzurri cercano di spingere, il Benevento comunque è sul pezzo e sempre pronto a ripartire. Al 17' Cicerelli riceve un pallone d'oro all'interno dell'area di rigore ma la sua conclusione è imprecisa e finisce sul fondo, alta sopra la traversa. Dopo un precedente contrasto di gioco il difensore Pastina tra gli ospiti è costretto a dare forfait per infortunio, al suo posto - al 20' - c'è Viscardi. Al 28' giallorossi ad un passo dal gol con Bolsius, sciupone nella circostanza: servito perfettamente al centro dell'area di rigore, l'attaccante non calibra bene la conclusione angolandola troppo. Furlan può tirare un sospiro di sollievo. Al 35' provvidenziale Furlan sul tiro potente a botta sicura di Karic, pericolo sventato in corner. La risposta del Catania due minuti più tardi con Di Carmine fermato sul più bello dalla difesa avversaria, azione clamorosa con l'attaccante a due passi dalla porta che non riesce però a toccare la palla e mandarla in rete. Ancora etnei in attacco al 44', stavolta con Bouah che manca il bersaglio per pochissimo dopo un servizio arrivato dalla corsia offensiva di sinistra. Padroni di casa generosamente avanti nel finale di primo tempo, alla ricerca del colpo del vantaggio che arriva al 46': sulla battuta di un calcio d'angolo si accende una carambola risolta magistralmente da Cianci che manda in porta il pallone dell'1-0. Il primo tempo, dopo quattro minuti di extratime, finisce con i rossazzurri avanti.

La ripresa comincia con il cambio tra le fila ospiti deciso da Auteri: fuori uno spento Starita, in campo c'è Carfora. Al 50' ripartenza veloce del Catania con una super apertura di Cicerelli per Cianci che non riesce ad ancorare il pallone dentro l'area. Al 55' di nuovo Cianci vicino alla marcatura: cross di Cicerelli in mezzo, battuta in porta che fa urlare al gol, invece la palla finisce sul fondo. C'è solo il Catania in campo in questa fase e al 58' Monaco di testa sfiora il 2-0, palla deviata da un difensore in corner. Il Benevento cambia ancora, mandando sul rettangolo di gioco Ciano e Perlingieri, out Masciangelo e Bolsius. Ciano tira da lontano al 65', pochi secondi dopo sul ribaltamento di fronte, assist perfetto per Bouah che in scivolata tira fuori. Partita viva e godibile, apertissimo il risultato, con i beneventani alla ricerca di qualche spiraglio. Ancora il Catania, però, regala un sussulto ai suoi tifosi: Bouah sciupa l'assist di Monaco sganciando una conclusione senza pretese. Ancora cambi per entrambe le squadre, per ridisegnare nuovi equilibri. Tra questi c'è anche l'ingresso in partita di Chiricò, chiamato a sostituire un acciaccato Cianci - colpito duro -, accolto però dai fischi dei tifosi etnei dopo la vicenda dell'audio circolato sui social che vede protagonista l'attaccante e il tecnico Zeoli. All'84' proprio Chiricò su calcio di punizione, da lontano, impensierisce Manfredini, costretto con la mano a concere l'angolo. Un minuto dopo torna Sturaro dopo un lungo periodo lontano dal calcio giocato per problemi fisici. A pochi minuti dal 90' Ciano mette i brividi allo stadio Massimino: punizione velenosa e palla sulla traversa. Concessi sei minuti di recupero.

CATANIA-BENEVENTO 1-0 45'+1 Cianci

CATANIA (3-5-2): Furlan 7; Castellini 6.5, Monaco 7, Celli 6; Bouah 6.5, Zammarini 6 (85' Sturaro sv), Quaini 7, Welbeck 7, Cicerelli 6.5 (72' Ndoj 6); Di Carmine 6, Cianci 7.5 (77' Chiricò 6). A disp.: Albertoni, Donato, Curado, Kontek, Rapisarda, Chiarella, Tello, Sturaro, Haveri, Costantino. All.: Zeoli 7.

BENEVENTO (3-4-3): Manfredini 6.5; Berra 6, Terranova 6, Pastina 6 (20' Viscardi 6); Simonetti 5.5, Karic 6, Agazzi 5.5, Masciangelo 5.5 (62' Ciano 6); Bolsius 6 (62' Perlingieri 5.5), Lanini 5 (72' Kubica 6), Starita 5 (46' Carfora 5.5). A disp.: Paleari, Meccariello, Capellini, Kubica, Pinato, Nardi, Talia, Benedetti, Rillo, Marotta, Ferrante. All.: Auteri 5.5.

ARBITRO: Emanuele Frascaro (Firenze)

Assistenti: Catani (Fermo) e Porcheddu (Oristano)

QUARTO UFFICIALE: Cerbasi (Arezzo)

AMMONITI: Masciangelo, Simonetti, Ndoj, Chiricò

NOTE

Angoli: 7-1

Recupero: 4'-6'

Catania-Benevento: 18.559 spettatori al “Massimino”