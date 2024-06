Il Catania rilancia le proprie ambizioni con Faggiano: "Città che ha fame come me"

Una scelta fatta senza esitazioni, valutando prima di ogni cosa la passione, la fame, della gente di Catania e la validità del progetto del club per un rilancio spedito che abbia come obiettivo quello di riportare la squadra rossazzurra in categorie più prestigiose della Serie C. Il giorno di Daniele Faggiano nuovo direttore sportivo del Catania, presentato alla stampa e alla città dal vice presidente e ad, Vincenzo Grella. Il dirigente si è soffermato a parlare delle proprie sensazioni dopo l'arrivo alle falde dell'Etna, delle idee sul modo migliore di interpretare il proprio lavoro e sugli obiettivi della stagione che verrà.

"Sono molto emozionato, voglio dare più attenzione possibile a Daniele Faggiano: è carico - ha detto Vincenzo Grella all'inizio della conferenza stampa -. So quanto può dare a questa società. Il suo curriculum è importante e può fare capire i motivi del suo arrivo. Conosco Faggiano da tanti anni, so quanta voglia ha di riportare il Catania in alto. Lui ha intenzione di portare qui tutta la sua esperienza, per il bene di questa realtà. Sono orgoglioso che un dirigente di questo livello sia sceso di categoria con grande umiltà".

Le prime parole di Daniele Faggiano in conferenza stampa

"Il Catania è il Catania. Vengo in una città e non in una categoria - ha spiegato Faggiano, nuovo ds rossazzurro -. Sono un uomo del sud quindi amo questo popolo. Non vi nascondo che Grella l’ho cercato io a volte. Sono orgoglioso di essere il direttore sportivo del Catania e di rappresentare Catania. Sulla barca dobbiamo salirci tutti nel bene e nel male. Quando andremo in trasferta saremo tanti, si vive di calcio qui. Prima di venire è normale che mi sono fatto dei miei pensieri: sono venuto a Catania e stop, non ho rifiutato la Serie B. Ho tanta fame di fare bene, di lasciare un segno in questa città, di poter tornare tra 20 anni ed essere riconosciuto per qualcosa di positivo. Colloco Catania in alto. Per me è il sole, l’Etna e tanto altro - dice ridendo -. Parlando con Grella e vedendo la voglia che ha e che mi ha trasmesso non potevo rifiutare. A volte i colloqui sono piatti però non è stato questo il caso. Vivo di calcio da quando ero piccolo quindi mi emoziono quando vado in uno stadio del genere. Il Catania senza di me si è comportato nel modo giusto".

Mentalità, attenzione al bilancio e funzionalità dei giocatori

"Le prime cose da fare? Conoscere l’ambiente - ha dichiarato Faggiano -, vorrei iniziare dal non parlare più del passato. Porterò la mia esperienza e cercherò di guardare avanti.Io guarderò sempre i bilanci e non i nomi grossi. È necessario fare le cose bene e con criterio. Devono venire calciatori che credono in questa piazza, giocatori con voglia e fame. Se gli atleti non hanno il credo del Catania non vengono. Dobbiamo cercare di prendere giocatori funzionali. Dobbiamo, intanto, aspettare anche l’allenatore. Stiamo lavorando per far sì di arrivare al ritiro con il 70% del lavoro già fatto. Devono venire calciatori col giusto entusiasmo: serve lavorare e combattere. Il Catania si allenerà al Cibalino e allo stadio. L’allenatore deve essere determinato con idee moderne e coraggiose. Bisogna andare in porta e non fare un gioco di attesa. È necessario ottenere un obiettivo concreto. Non sarà facile ma quello è l’intento. Sono spigoloso però vado d’accordo con tutti. Il mio confronto è per il bene del Catania, dobbiamo portare questo club più avanti possibile".

La scelta dell'allenatore e la parola "rivoluzione"

"Scegliere l’allenatore è importante: è la prima cosa. Dobbiamo stare attenti ai minimi particolari. Bisogna lavorare ma questa è la cosa che mi fa meno paura. Dobbiamo tentare di fare le cose ponderate. Non ci sarà rivoluzione. Preferisco fare un mercato intenso a giugno che dopo. Non tutte le ciambelle escono col buco tuttavia farò del mio meglio affinché si possano fare grandi cose. Prenderemo un tecnico che ci soddisfi e non è importante il nome. Sarò felice solamente se al 30 giugno prossimo ci abbracceremo tutti quanti. Il mister deve essere una scelta ponderata anche se il calcio non è una scienza esatta. Non nascondo che il vicepresidente ha delle idee che coincidono con le mie. Serve la motivazione giusta, porteremo avanti sempre le nostre idee. Porteremo giocatori funzionali e che abbiano un comportamento adeguato. La psicologia di un calciatore è importante, anche nella nostra gestione verso lo spogliatoio. Atleti quali Chiarella, Cianci e tanti altri… sono giocatori importanti. Parliamo di un mercato comunque importante, sono blindati".

L'importanza delle infrastrutture

"Bisogna migliorare le infrastrutture del Sud ma veramente perché vedo che qui si parla tanto e si fa poco. La burocrazia fa perdere tempo. Forse questi uomini non vanno allo stadio e non sanno che gioia si crea. Negli uffici si vive un altro clima. Le infrastrutture servono alla città, non solo alle società".

Il toto nomi per la panchina: Mimmo Toscano in pole position?

"Toscano rappresenta un buon mix come altri però bisogna guardarsi in faccia e fare una scelta - ha ammesso Faggiano -. Non prendiamo uno perché è bello oppure simpatico, valuteremo. Sicuramente è uno dei nomi. Vogliamo cercare di avere contatti con le società locali più vicine, pure tentando di mandare qualche atleta in prestito in altre squadre aprendo così una collaborazione. Questo modo di fare alimenta la territorialità".

Catania attende adesso l'ufficialità della nuova guida tecnica, un altro passaggio fondamentale, insieme alla costruzione della squadra, per comprendere meglio potenzialità e obiettivi della stagione 2024/2025.