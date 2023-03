Catania verso la promozione in Serie C, caccia ai biglietti per la prossima partita

Domenica il Catania è pronto a mettere in scena "l'ultimo atto" per la vittoria matematica della quarta serie, il primo passo per il ritorno tra i grandi del calcio, con il raggiungimento dell'obiettivo del salto di categoria: dalla Serie D alla C. Un match attesissimo e carico di aspettative per i tifosi, quello con il Canicattí. Vincendo i rossazzurri saranno certi, già alla ventottesima giornata, di avere in tasca il titolo di campioni del girone I di Serie D.

Nel frattempo, in vista della gara che si svolgerà allo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta alle 15:00, sono state attivate le prevendita nei punti vendita autorizzati “Vivaticket” nella città di Catania e al Bar Italia di Canicattí. I costi ammontano a 20 euro per la Tribuna Coperta, 25 per la Tribuna Vip, 10 per la Curva Catania e sempre 10 per la Curva Canicattí.

La Questura di Caltanissetta ha disposto che ai tifosi etnei sarà riservata la “Curva A lato Caltanissetta”, la tribuna coperta e il parterre con una capienza totale di 3.300 posti. Ai sostenitori del Canicattí è stata riservata, invece, la “Curva B lato Delia” con 900 posti.

Le rivendite autorizzate sono già state prese d'assalto dai sostenitori rossazzurri che riempiranno lo stadio in ogni ordine di posto a loro concesso.