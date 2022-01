Catania, pubblicato il bando per il titolo sportivo: base d'asta e dettagli

Serie C Girone C

Pubblicato il bando per la cessione del titolo sportivo. Base d'asta di 1 milione di euro, stima effettuata dagli esperti del tribunale in un'ottica di permanenza della società in serie C. Ultimo termine per presentare le offerte fissato in giorno 11 febbraio alle ore 12.00. Eventuali offerte migliorative potranno invece arrivare entro il 16 febbraio e in caso di gara competitiva il rilancio minimo è fissato in 50 mila euro.

Nella relazione stilata dal tribunale e dal lavoro degli esperti, avvocato D'Arrigo, Giucastro e Basile, e dal coadiuvatore tecnico Mancinelli, il debito sportivo del Catania è stata quantificato in 2.850.000,00 e che il nuovo eventuale acquirente dovrà fronteggiare.

La squadra intanto guidata da Baldini resta ferma dopo lo stop ai campionati visto l'alto numero di contagi riscontrati tra i giocatori di Lega Pro. Attualmente la ripresa del campionato è fissata il 23 gennaio in occasione di Bari-Catania, ma non sono esclusi ulteriori rinvii in caso di mancato miglioramento della situazione pandemica.