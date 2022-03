Calcio Catania, Tribunale pubblica terzo bando: i dettagli

Nuovo bando pubblicato dal Tribunale di Catania. Il terzo dopo le prime due aste andate deserte. La data per presentare le offerte irrevocabili di acquisto è il 15 marzo: le proposte potranno essere presentate fino alle ore 14. Restano in essere requisiti come il versamento del 25% della somma complessiva dell'offerta, che resta di 500 mila euro, e la richiesta di affiliazione alla Figc.

Non vengono adesso previste le modalità di rilancio in caso di eventuali più offerte. Adesso, infatti, qualora dovessero essere presenti più proposte di acquisto, sarà indetta una gara che si svolgerà secondo regole che verranno fissate e comunicate successivamente dalla Curatela del Tribunale. Sarà inoltre adesso visualizzabile la virtual data room, per permettere, previa autorizzazione tribunale, la visualizzazione dei bilanci della società rossazzurra.

Il Tribunale comunica inoltre di aver ricevuto la manifestazione di interesse da parte della società F.C. Catania 1946 s.r.l. costituita da Benedetto Mancini e da questa il Tribunale ha preso spunto per improntare il nuovo bando.