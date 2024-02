Da Rimini a Catania, il piccolo Filippo allo stadio per la Coppa Italia

Il calcio è ancora uno sport capace di unire colori diversi e fedi differenti. Filippo, piccolo tifoso del Rimini, dopo aver assistito alla gara di Coppa Italia con il Catania allo stadio “Romeo Neri” avrà la possibilità di vedere pure la partita di ritorno.

Il giovanissimo ha pubblicato su Youtube dei ringraziamenti nei confronti di alcuni sostenitori etnei che in quell'occasione gli hanno regalato due sciarpe rossazzurre, una maglietta celebrativa della promozione del Catania in Serie C e altri gadget. Dunque la società dell’elefante, tramite il suggerimento del gruppo “Liotrizzati”, ha invitato Filippo allo stadio Angelo Massimino per la semifinale fissata il 28 febbraio alle 20:30.

Filippo arriverà quindi in Sicilia per la prima volta e sarà presente allo stadio Massimino. Su Youtube è stato diffuso un toccante nuovo video del piccolo che mostra l'emozione condivisa da lui e il papà in vista della nuova avventura che si tingerà di rossazzurro.