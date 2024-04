Il Catania in ritiro per preparare la sfida al Benevento

Catania in ritiro. Questa la scelta della società rossazzurra, annunciata tramite i propri canali ufficiali. Dopo la sconfitta contro il Sorrento, l'ultima partita della regular season è di vitale importanza, servirà vincere per archiviare la pratica senza guardare gli esiti delle altre partite. "Rientrati in nottata dalla Basilicata - si legge nella nota -, i rossazzurri torneranno ad allenarsi domani pomeriggio. Al termine della seduta, avrà inizio il ritiro pre-gara in vista del confronto con il Benevento, in programma sabato alle 18.30 al Massimino".