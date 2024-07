Il Catania saluta Bocic: ceduto in prestito al Taranto

Il Catania Football Club ha comunicato, con una nota ufficiale, di aver ceduto a titolo temporaneo al Taranto FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miloš Bočić. Continua a muoversi sul mercato il ds etneo Daniele Faggiano alla ricerca di colpi in entrata e, soprattutto, al lavoro per piazzare alcune pedine in esubero attualmente contrattualizzate.