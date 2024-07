Il Catania saluta Kontek: cessione alla Casertana

Si muove il mercato in uscita del Catania. Il club etneo ha reso noto tramite un comunicato stampa di aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Kontek. Il difensore ha realizzato in rossazzurro una rete nell'arco di 21 gare disputate. Per il calciatore, dunque, una parentesi durata soltanto pochi mesi dopo l'arrivo voluto nel corso nel mercato di riparazione dall'allora allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli.